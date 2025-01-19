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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci Riyad’da tüm dikkatleri üzerine çekti! "Çok güzel giyinmiş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 11:32
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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci de Riyad’daki Joy Awards ödül törenine katıldı. Güzel oyuncunun kıyafeti fanlarından tam not aldı.

Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci Riyad’da tüm dikkatleri üzerine çekti! "Çok güzel giyinmiş"

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, her yıl dünya starlarına ev sahipliği yapan Riyad’daki Joy Awards ödül törenine katıldı.

Sandık Kokusu dizisindeki Karsu karakteriyle tanınan Özpirinçci, geceye Tayfun Kaba imzalı şık kostümüyle damgasını vurdu.

Mor halıda yürüyen Özpirinçci, zarif ve özgün tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Gece, ünlü oyuncunun göz alıcı stiliyle adeta parladı. Güzel oyuncuya "Çok güzel giyinmiş" , "Hem kapalı hem çekici" yorumları geldi.

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FİT GÖRÜNMESİNİN SIRRI

Özge Özpirinçci 2021 yılında Burak Yamantürk ile dünyaevine girmişti. Kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci fit görünümüyle adından söz ettirdi. Başarılı oyuncunun sırrının 5-2 yöntemi olduğu ortaya çıkmıştı. Özge Özpirinçci, "2 gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum. Olay bu kadar basit" demişti.

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Riyad'da sosyal medyayı ikiye bölen elbise... Riyad'da sosyal medyayı ikiye bölen elbise...

Aralıklı oruç diyeti, belirli zaman dilimlerinde yeme ve açlık periyotları arasında geçiş yaparak yapılan bir beslenme şeklidir. Bu diyet, yeme süresini sınırlayarak vücudun dinlenmesini sağlar ve belirli aralıklarla kalori alımını kısıtlar. Genellikle en popüler aralıklı oruç yöntemleri arasında 16/8 yöntemi (16 saat açlık, 8 saat yeme süresi), 5:2 diyeti (haftanın 5 günü normal beslenme) ve alternatif gün orucu bulunur.

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Özge Özpirinçci
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