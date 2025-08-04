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Sapık Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell cinsel ilişki sesleriyle deliye döndü! Hapishane değişimi gündemde

Pedofili Jeffrey Epstein için reşit olmayan kızları temin etmekle suçlanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sevgilisi Ghislaine Maxwell, cezaevi koğuşunda sürekli seks gürültüsüne maruz kalınca şikayetçi oldu. Maxwell'in yeni lüks hapishanesi ise gündem oldu.

Sapık Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell cinsel ilişki sesleriyle deliye döndü! Hapishane değişimi gündemde
Kubra Akalın

ABD'de sapık milyarder Jeffrey Epstein'a yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olan evgilisi Ghislaine Maxwell kaldığı hapishanede bazı şeylerden şikayetçi oldu.

Maxwell, 2022 yazında, pedofil sevgilisi Jeffrey Epstein için reşit olmayan kızları temin ettiği iğrenç çocuk seks ticareti suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Tallahassee’de hapsedilmişti.

Sapık Jeffrey Epstein in sevgilisi Ghislaine Maxwell cinsel ilişki sesleriyle deliye döndü! Hapishane değişimi gündemde 1

Maxwell, daha önce bulunduğu Florida’daki Tallahassee Federal Cezaevinde, aynı koğuşta kaldığı trans mahkûmların açık alanda yüksek sesle cinsel ilişkiye girmesinden büyük rahatsızlık duydu. Açık koğuş sisteminde, yalnızca alçak duvarlarla ayrılmış ranzalarda kalan mahkûmların sesi sapığın sevgilisini rahatsız etti.

Sapık Jeffrey Epstein in sevgilisi Ghislaine Maxwell cinsel ilişki sesleriyle deliye döndü! Hapishane değişimi gündemde 2

"SESLERDEN DELİYE DÖNÜYORDU"

Kaynaklar yaşananları "Ghislaine’i deliye döndürüyordu. O inlemeler ve sesler geceleri onu ve diğer mahkûmları uykusuz bırakıyordu ama trans mahkûmlar ne zaman ya da kimin onları gördüğüyle ilgilenmiyordu. Ne zaman fırsat bulsalar seks yapıyorlardı" diyerek aktardı.

CEZAEVİNİ DEĞİŞTİRDİLER

63 yaşındaki Maxwell, geçtiğimiz perşembe günü Teksas'ın güneydoğusundaki Bryan Federal Cezaevi Kampı’na transfer edildi. Minimum güvenlikli bu kurumda, cezaevi ortamı daha sakin ve yapılandırılmış durumda. Maxwell’in burada rehabilitasyon kapsamında köpeklerle vakit geçirdiği ve daha güvende hissettiği öğrenildi.

Sapık Jeffrey Epstein in sevgilisi Ghislaine Maxwell cinsel ilişki sesleriyle deliye döndü! Hapishane değişimi gündemde 3

Dailmail ise bu hapishanenin lüks olmasını haberine taşıyarak bu durumu eleştirdi. Maxwell'in yeni lüks hapishane odasının yanında imkanları da geniş. Burada kantinden güzellik ve eğlence malzemeleri satın alabilecek, bahçeyle uğraşabilecek ve yavru köpeklere bakabilecek.

Houston'ın 100 mil dışında bulunan 37 dönümlük tesis, hapishanenin web sitesine göre, çoğu şiddet içermeyen suçlar ve beyaz yaka suçları nedeniyle hapis yatan 635 mahkuma ev sahipliği yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell
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