Şarkıcı Çelik o yoruma çok kızdı! 'Ne boş sözü severim ne de....' Ayet ile karşılık verdi

Son dönemde yaptığı yardımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Çelik bu defa kendisine yapılan bir yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi. Çelik gelen yoruma çok kızdı ve Ayet ile karşılık verdi.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Çelik şimdi de kendisine gelen bir yorumla dikkat çekti.

Yılın İyilik Hareketi Ödülü'nü alan Çelik'e bir sosyal medya kullanıcısı 'Yeni Haluk Levent oldu Çelik' yorumunda bulundu. Ünlü isim kendisine yapılan bu yoruma çok kızdı ve yanıt verdi. Ünlü şarkıcı;

Şarkıcı Çelik o yoruma çok kızdı! Ne boş sözü severim ne de.... Ayet ile karşılık verdi 1

''Benim ismim Çelik
Soy adım Erişçi
Bilmeyenler için1985 yılında akademik ve profesyonel kariyerimde başladım

41 sene

25 albüm
300 şarkı
Yüksek lisans doktora vs

Ben kimse olmadım
Kimse olmaya da niyetim yok
Ben kendim olarak doğdum
Rabbim bana kendim olmayı nasip etti kaderime yazdı
Siyaset yapmıyorum
Vakıf değilim
Parti değilim

Çelik ben

“Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin” şarkısını da düşünürseniz aynı söz olduğunu anlarsınız

Bu topraklardan ekmek yedim
Bu vatanın evladıyım bu vatana hizmet edeceğim

Hep kendim idim ve hep Çelik’tim
Hala da öyleyim

Sizin fikirleriniz benim fikrim değil
Beni siz değil, ben ifade ederim
Ve sizin sözleriniz ve yargılarınız hükümleriniz ve zanlarınızla değil varlığımı ben kendim belirler ve ifade ederim

Bir tane de ayet paylaşayım size
Nebe sûresı 35. Ayet

Cennet ehli için inmiş bir ayettir
“ Ne boş söz ne de yalan işitirler orada ”

Ne boş sözü severim ne de boş konuşanı.'' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu paylaşımı sonrası destek mesajları da gecikmedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
