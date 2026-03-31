Şarkıcı Çelik o yoruma çok kızdı! 'Ne boş sözü severim ne de....' Ayet ile karşılık verdi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Çelik şimdi de kendisine gelen bir yorumla dikkat çekti.

Yılın İyilik Hareketi Ödülü'nü alan Çelik'e bir sosyal medya kullanıcısı 'Yeni Haluk Levent oldu Çelik' yorumunda bulundu. Ünlü isim kendisine yapılan bu yoruma çok kızdı ve yanıt verdi. Ünlü şarkıcı;

''Benim ismim Çelik

Soy adım Erişçi

Bilmeyenler için1985 yılında akademik ve profesyonel kariyerimde başladım

41 sene

25 albüm

300 şarkı

Yüksek lisans doktora vs

Ben kimse olmadım

Kimse olmaya da niyetim yok

Ben kendim olarak doğdum

Rabbim bana kendim olmayı nasip etti kaderime yazdı

Siyaset yapmıyorum

Vakıf değilim

Parti değilim

Çelik ben

“Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin” şarkısını da düşünürseniz aynı söz olduğunu anlarsınız

Bu topraklardan ekmek yedim

Bu vatanın evladıyım bu vatana hizmet edeceğim

Hep kendim idim ve hep Çelik’tim

Hala da öyleyim

Sizin fikirleriniz benim fikrim değil

Beni siz değil, ben ifade ederim

Ve sizin sözleriniz ve yargılarınız hükümleriniz ve zanlarınızla değil varlığımı ben kendim belirler ve ifade ederim

Bir tane de ayet paylaşayım size

Nebe sûresı 35. Ayet

Cennet ehli için inmiş bir ayettir

“ Ne boş söz ne de yalan işitirler orada ”

Ne boş sözü severim ne de boş konuşanı.'' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu paylaşımı sonrası destek mesajları da gecikmedi.