Şarkıcı Çelik o yoruma çok kızdı! 'Ne boş sözü severim ne de....' Ayet ile karşılık verdi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Çelik şimdi de kendisine gelen bir yorumla dikkat çekti.
Yılın İyilik Hareketi Ödülü'nü alan Çelik'e bir sosyal medya kullanıcısı 'Yeni Haluk Levent oldu Çelik' yorumunda bulundu. Ünlü isim kendisine yapılan bu yoruma çok kızdı ve yanıt verdi. Ünlü şarkıcı;
''Benim ismim Çelik
Soy adım Erişçi
Bilmeyenler için1985 yılında akademik ve profesyonel kariyerimde başladım
41 sene
25 albüm
300 şarkı
Yüksek lisans doktora vs
Ben kimse olmadım
Kimse olmaya da niyetim yok
Ben kendim olarak doğdum
Rabbim bana kendim olmayı nasip etti kaderime yazdı
Siyaset yapmıyorum
Vakıf değilim
Parti değilim
Çelik ben
“Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin” şarkısını da düşünürseniz aynı söz olduğunu anlarsınız
Bu topraklardan ekmek yedim
Bu vatanın evladıyım bu vatana hizmet edeceğim
Hep kendim idim ve hep Çelik’tim
Hala da öyleyim
Sizin fikirleriniz benim fikrim değil
Beni siz değil, ben ifade ederim
Ve sizin sözleriniz ve yargılarınız hükümleriniz ve zanlarınızla değil varlığımı ben kendim belirler ve ifade ederim
Bir tane de ayet paylaşayım size
Nebe sûresı 35. Ayet
Cennet ehli için inmiş bir ayettir
“ Ne boş söz ne de yalan işitirler orada ”
Ne boş sözü severim ne de boş konuşanı.'' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu paylaşımı sonrası destek mesajları da gecikmedi.
