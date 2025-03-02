Şarkıcı Ceylan'dan sahur pozu! Yer sofrasındaki eski halini de hatırlattı

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor.

Lüks villası ve teknesiyle de gündeme gelen Ceylan sık sık imaj değiştirmesiyle dikkat çekiyordu.

Ceylan bu kez sosyal medyada bir dönem çok popüler olan kahvaltı pozunu tekrarladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar" yazdı.

Bir paylaşım daha yapan ve iki fotoğrafı karşılaştıran Ceylan "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen." dedi.

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Şarkıcı Ceylan kazancını gayrimenkule yatıran ünlüler arasında. Ceylan geçtiğimiz yıl da paraya kıyıp kendisine 4 milyon liralık BMW marka bir cip satın almıştı.