Şarkıcı Doğuş eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliğini açık açık anlattı! Sosyal medyada gündem oldu

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş uzun zamandır ortalarda görünmüyor.

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile adından söz ettiğimiz şarkıcı Doğuş şimdi de Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Çocukluğuna ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ünlü isim Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 10 yıllık evliliğini anlattı.

Esra Ezmeci ünlü isme; ''İlişkide nasılsın. Annen yoktu, baban yoktu. Sen nasıl bir bağ kurdun bir kadınla?'' diye sordu.

'BİRBİRİMİZE SAYGI DUYARIZ'

Doğuş 'Tabii ki bunu eşime de sormak lazım. Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine saygı duyan, işine saygı duyan... Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım Doğuş Bey diye hitap ederiz birbirimize.

Tabii ki de muhakkak benim de onu üzecek bir şeyim olmuştur. Kemik kırılır yen içinde kalır. Böyleyiz.'' diyerek yanıt verdi.

Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Doğuş'un konuk olduğu programa; 'Doğuş bu ülkenin kıymetli bir sesi', 'Kıymetli biri', 'Hem güzel bir baba hem güzel bir eş', 'Gözlerinden hüzün akıyor' gibi yorumlar yapıldı.