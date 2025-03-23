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Şarkıcı Ercan Saatçi serbest bırakıldı! Ercan Saatçi neden gözaltına alınmıştı

İBB operasyonunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Ercan Saatçi İBB operasyonu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Ercan Saatçi hakkında karar verildi. Şarkıcı Ercan Saatçi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu bulunuyor.

Şarkıcı Ercan Saatçi serbest bırakıldı! Ercan Saatçi neden gözaltına alınmıştı
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan biri de Ercan Saatçi idi. Günlerdir gözaltında olan Ercan Saatçi hakkında karar verildi.

Gelen son dakika haberine göre; yolsuzluk soruşturması kapsamında Alihan Aydın, Bayram Taşkın, Cemal Ufuk, Ahmet Palazoğlu ile beraber Ercan Saatçi de serbest bırakıldı.

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ERCAN SAATÇİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı konusunda dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı iddia edilmişti.

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