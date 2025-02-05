Şarkısına erişim engeli getirilmişti! Turabi'ye "müstehcenlik" suçundan soruşturma

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısıyla tepki çekmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıya erişim engeli getirmişti.
Son olarak şarkı sözlerini değiştiren Turabi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.
(AA)
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