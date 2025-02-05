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Şarkısına erişim engeli getirilmişti! Turabi'ye "müstehcenlik" suçundan soruşturma

05.02.2025 16:57
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Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran günlerdir çıkardığı yeni şarkısıyla gündemdeydi. Turabi'nin yeni şarkısı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmiş ve Bakanlık şarkı için erişim engeli getirmişti. Turabi hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şarkısına erişim engeli getirilmişti! Turabi'ye "müstehcenlik" suçundan soruşturma

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısıyla tepki çekmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıya erişim engeli getirmişti.

Son olarak şarkı sözlerini değiştiren Turabi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

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Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

(AA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
turabi
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