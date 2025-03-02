Şaşırtan ayrılık! Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol, Kızıl Goncalar’a veda ediyor

Pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü yaşanıyor. KızılGoncalar’da bir yandan peş peşe flaş ayrılıklar yaşanırken, bir yandan da fenomen diziye yeni oyuncular geliyor.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü sonrası Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziye veda etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erol Babaoğlu’nun “Rıza” rolüyle konuk olacağı diziye yeni yıl itibarıyla katılan Settar Tanrıöğen de ekibe veda ediyor.

Kızıl Goncalar'ın “Aziz”i Settar Tanrıöğen, projeden tek başına değil, torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol'la beraber ayrılacak.

Aziz’in diğer torunu Selim’e hayat veren Erol Afşin'in ise hikâyesi bir süre daha devam edecek.

BEYİN KANAMASI GEÇİRİNCE DİZİDEN AYRILMIŞTI

Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncu diziden ayrılmıştı.

Oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Settar Tanrıöğen daha sonra Kızıl Goncalar dizisine dahil olmuştu.