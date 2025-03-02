MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şaşırtan ayrılık! Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol, Kızıl Goncalar’a veda ediyor

Şaşırtan ayrılık! Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol, Kızıl Goncalar’a veda ediyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 09:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek'in ardından Kızıl Goncalar'a Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol da veda ediyor.

Şaşırtan ayrılık! Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol, Kızıl Goncalar’a veda ediyor

Pazartesi akşamlarına damga vuran Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü yaşanıyor. KızılGoncalar’da bir yandan peş peşe flaş ayrılıklar yaşanırken, bir yandan da fenomen diziye yeni oyuncular geliyor.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü sonrası Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziye veda etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erol Babaoğlu’nun “Rıza” rolüyle konuk olacağı diziye yeni yıl itibarıyla katılan Settar Tanrıöğen de ekibe veda ediyor.

Kızıl Goncalar'dan 2 gün önce ayrıldı! Şimdi ise... Kızıl Goncalar'dan 2 gün önce ayrıldı! Şimdi ise...

Kızıl Goncalar'ın “Aziz”i Settar Tanrıöğen, projeden tek başına değil, torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol'la beraber ayrılacak.

1

Ekran görüntüsü 2025-03-02 091113

Aziz’in diğer torunu Selim’e hayat veren Erol Afşin'in ise hikâyesi bir süre daha devam edecek.

BEYİN KANAMASI GEÇİRİNCE DİZİDEN AYRILMIŞTI

Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncu diziden ayrılmıştı.

Oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Settar Tanrıöğen daha sonra Kızıl Goncalar dizisine dahil olmuştu.

Mynet'in Sesi
Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladıDilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladı
Çekimler durmuştu! Bu akşam var mı?Çekimler durmuştu! Bu akşam var mı?
Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler şoke etti! Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! İşte o görüntüler

Görüntüler şoke etti! Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! İşte o görüntüler

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Doktorlar'ın Ela'sı örgü kombiniyle olay oldu! "Dolguyu biraz azaltsanız..."

Doktorlar'ın Ela'sı örgü kombiniyle olay oldu! "Dolguyu biraz azaltsanız..."

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü araç sürmenin 'yatarı' olacak: Drift 80 bin makas 50 bin

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü araç sürmenin 'yatarı' olacak: Drift 80 bin makas 50 bin

Zeytinyağından sonra onda da hile çıktı! Temizlik malzemesiyle...

Zeytinyağından sonra onda da hile çıktı! Temizlik malzemesiyle...

Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk misilleme geldi: Yasaklandı

Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk misilleme geldi: Yasaklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.