MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şaşırtan iddia: "Atakan Özkaya'nın sevgilisi..."

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın sevgilisi merak ediliyor. Ece Erken, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Atakan Özkaya'nın arasındaki aşk dedikoduların patladığını iddia etti.

Şaşırtan iddia: "Atakan Özkaya'nın sevgilisi..."

Reytingleriyle sık sık gündeme gelen Uzak Şehir dizisinde Kaya rolüne hayat veren Atakan Özkaya'nın özel hayatı gündemden düşmüyor. Sık sık rol arkadaşı Dilin Döğer ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Uzak Şehir'in Kaya'sı hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Şaşırtan iddia: "Atakan Özkaya nın sevgilisi..." 1

Gel Konuşalım yayınında Ece Erken, Atakan Özkaya'nın Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'le adının anıldığını iddia etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk hayatı gündemde! Eski aşkı tanıdık çıktı Aşk hayatı gündemde! Eski aşkı tanıdık çıktı

Ece Erken konuşmasında "Melis İşiten'in programına çıktı. Sonra Atakan, Melis'in oyununa da gitti. Şu an çok büyük iddialar var, dedikodular var. Rol arkadaşıyla değil Melis İşiten ile beraber. Görüştükleri, yemek yedikleri söyleniyor" dedi.

Şaşırtan iddia: "Atakan Özkaya nın sevgilisi..." 2

Ancak taraflardan bu konuda bir açıklama gelmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suç duyurusuna sitem etti! "Özendirme değil..."Suç duyurusuna sitem etti! "Özendirme değil..."
Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdiEsra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Anahtar Kelimeler:
Atakan Özkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.