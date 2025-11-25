Şaşırtan iddia: "Atakan Özkaya'nın sevgilisi..."

Reytingleriyle sık sık gündeme gelen Uzak Şehir dizisinde Kaya rolüne hayat veren Atakan Özkaya'nın özel hayatı gündemden düşmüyor. Sık sık rol arkadaşı Dilin Döğer ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Uzak Şehir'in Kaya'sı hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Gel Konuşalım yayınında Ece Erken, Atakan Özkaya'nın Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'le adının anıldığını iddia etti.

Ece Erken konuşmasında "Melis İşiten'in programına çıktı. Sonra Atakan, Melis'in oyununa da gitti. Şu an çok büyük iddialar var, dedikodular var. Rol arkadaşıyla değil Melis İşiten ile beraber. Görüştükleri, yemek yedikleri söyleniyor" dedi.

Ancak taraflardan bu konuda bir açıklama gelmedi.