Savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı! İki usta ismi işaret etti

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada ölümle tehdit edildiği görüntülerle gündeme gelen cumhuriyet savcısı Yavuz Engin şimdi de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Engin çok konuşulacak Yılmaz Güney yorumu yaparken iki usta ismi işaret etti.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul’da yürüttüğü “Yenidoğan Çetesi” soruşturması sırasında ölüm tehditleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK SİNEMASININ VATANSEVER SANATÇILARI"

Sosyal medyada büyük ses getiren bu paylaşımın ardından Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ın fotoğraflarını paylaşan Yavuz Engin, "Bir nesle Türkün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düştü.

Yılmaz Güney Cüneyt Arkın
