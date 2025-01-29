Savcılığa çağırılmıştı! Gülben Ergen'den dikkat çeken paylaşım! 'Çok üzgün ve kırgınım'

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen son dönemde gündeme dair X hesabından attığı tweet'lerle dikkat çekiyor. Özellikle çocuk istismarı ve kadın cinayetleri konusunda öfkesini paylaşan Ergen, Sıla bebek hakkında X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle şikayet edildi.

"Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen yarın ifade vermeye gidecek.

Gülben Ergen ifade vermeye gitmeden önce yaptığı bir paylaşımla yine dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı 'Yarın 2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren Sıla Bebek paylaşımımda “İnsan Suretinde Yaratıklar”ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim. Narin için, Rojin için, Sıla için, canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım...' ifadelerini kullandı.

DESTEK YAĞDI

Ergen'e sosyal medyada destek mesajları yağdı. Ünlü isme; 'Yanındayız her zaman', 'Başın dik olsun', 'Bir çocuğu istismar edene insan denir mi?', 'Az bile söylemişsin' gibi yorumlar yapıldı.