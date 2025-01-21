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Savcılığa çağrılan Deniz Işın'ın hangi işi engellendi? Ayşe Barım engellemek istedi ama Nejat İşler ısrarcı oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2025 07:31
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Ayşe Barım soruşturması kapsamında savcılığa çağrılan Deniz Işın’ın hangi yapımda engellendiği merak edildi. İddialara göre Evcilik filminde önü kesilmeye çalışılan Deniz Işın'ın rolü almasında Nejat İşler etkili oldu.

Savcılığa çağrılan Deniz Işın'ın hangi işi engellendi? Ayşe Barım engellemek istedi ama Nejat İşler ısrarcı oldu

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Serenay Sarıkaya’nın ardından bu kez Deniz Işın’ın da mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Geçtiğimiz günlerde, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve menajer Ayşe Barım’ı ima eden mesajlar atan Deniz Işın, şimdi savcılığa davet edildi.

Deniz Işın, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Ayşe Barım’ın kendisinin işlerine engel olmaya çalıştığını ve tanıdığı yetenekli kadın oyuncuların önünü kestiğini belirtti. Deniz Işın’ın "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" şeklindeki açıklamasının hangi projeyi kastettiği merak konusu oldu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislere yansıyan bilgilerde, geçtiğimiz yaz Ümit Ünal’ın yönetmenliğini üstlendiği "Evcilik" filminde, Ayşe Barım’ın kendi ajansından oyuncu adayları sunduğu ve bu süreçte Deniz Işın’a engel olmaya çalıştığı iddia ediliyor.

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ROLÜ ALMASIN DİYE BAŞKA OYUNCULAR SUNDU

"Evcilik" filminde, Deniz Işın’ın köylü kadını Aysun rolü için başlangıçta önerilen oyunculardan biri olduğu ancak Ayşe Barım’ın, Işın’ın rolü almasını istemediği ve başka adaylar sunduğu öne sürüldü. Ancak, Ümit Ünal’ın yanı sıra Nejat İşler de partnerinin Deniz Işın olmasını çok istedi. Daha sonra Deniz Işın filmdeki rolü aldı. “Evcilik” filminin diğer başrol oyuncusu da Persona Menajerlik’in oyuncusu Öykü Karayel seçildi.

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Deniz Işın’ın da rolü almasına rağmen filmin Asos‘taki çekimleri sırasında yapılan sohbetlerde yaşanan bu durumu öğrendiği için üzüldüğü konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Deniz Işın
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