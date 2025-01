Deniz Işın kimdir? Deniz Işın Ayşe Barım olayı ne?

Deniz Işın, Türk televizyon ve tiyatro dünyasında dikkat çeken bir oyuncu ve modeldir. 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de doğan Işın, akademik başarılarının yanı sıra oyunculuk kariyerinde de önemli adımlar atmıştır. Deniz Işın savcılığa çağrılınca merak konusu oldu? Deniz Işın kimdir? Deniz Işın Ayşe Barım olayı nedir?

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın, 1992 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitim hayatına oldukça önemli adımlar atarak başlamıştır. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Işın, ardından Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaparak akademik kariyerini sürdürmüştür. Ardından İstanbul’a taşınan Işın, oyunculuk kariyerine adım atmak için eğitimlere başlamıştır.

Deniz Işın, oyunculuk yolculuğuna Sahnetozu Tiyatrosu'nda başladığı eğitimlerle adım atmıştır. İzmir’de 2 yıl, İstanbul’da ise 1 yıl eğitim almıştır. Tiyatro sahnesinde ilk önemli rolünü 2017 yılında ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata karakterini canlandırarak kazanmıştır.

DENİZ IŞIN AYŞE BARIM OLAYI NE?

Işın son olarak menajer Ayşe Barım'a ateş püskürdü. Oyuncu şu sözlerinin ardından yürütülen soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı:



"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

DENİZ IŞIN KARİYERİ DİZİLERİ

2018 yılında 'You Can’t Take It With You' oyununda Alice karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerinde önemli bir adım daha atmıştır. Deniz Işın, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlasa da, televizyon dünyasında da büyük bir çıkış yapmıştır. FOX kanalında yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ardından "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer alarak televizyon dünyasındaki başarısını pekiştirmiştir.

Deniz Işın aynı zamanda reklam filmleri ile de dikkat çekmiştir. Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer alarak şarkıcı ile işbirliği yapmıştır.

Deniz Işın, son olarak "Sefirin Kızı" adlı projede Sahra karakterini canlandırmıştır. Bu projedeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Yeni projelerinden biri de "Masumiyet" dizisidir; burada İrem karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmıştır.