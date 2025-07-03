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Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı! 'Herkes üstsüz'

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Öznur Yaslı İkier

Son olarak ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan ancak projeye veda eden Şebnem Bozoklu şimdilerde yeni filmi Gelin Takımı 2'nin çekimlerine devan ediyor. Bozoklu yeni filminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Ünlü isim paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren ve rolü bittiği için projeye veda eden Şebnem Bozoklu şimdilerde yeni filmi Gelin Takımı 2'nin çekimlerini gerçekleştiriyor.

Şebnem Bozoklu yeni filminin teknede çekilen bölümlerinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı! Herkes üstsüz 1

Ünlü isim paylaşımına; 'Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı' ifadelerini not düştü.

Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı! Herkes üstsüz 2

YORUM YAĞDI

Şebnem Bozoklu'nun bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Edep yahu', 'erkekler kapatılsın' gibi yorumlar yapıldı.

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Şebnem Bozoklu
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