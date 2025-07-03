Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı! 'Herkes üstsüz'

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren ve rolü bittiği için projeye veda eden Şebnem Bozoklu şimdilerde yeni filmi Gelin Takımı 2'nin çekimlerini gerçekleştiriyor.

Şebnem Bozoklu yeni filminin teknede çekilen bölümlerinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Ünlü isim paylaşımına; 'Yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Şebnem Bozoklu'nun bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Edep yahu', 'erkekler kapatılsın' gibi yorumlar yapıldı.