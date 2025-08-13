MAGAZİN

Seda Bakan günlerdir bulunamayan arkadaşı Halit Yukay'ı paylaştı! 'Korkunç bir rüya...'

Öznur Yaslı İkier

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açıldı. Teknesi Balıkesir açıklarında parçalanmış halde bulunan iş insanını arama çalışmaları devam ederken oyuncu Seda Bakan sosyal medya hesabından arkadaşı Yukay'la bir videosunu paylaştı.

4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle Yalova'dan denize açılan yat tasarımcısı Halit Yukay kaybolmuştu. Teknesi ise parçalanmış halde bulunmuştu.

'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin kaptanı C.T. tekneye çarpıp ölüme sebebiyet vermekten tutuklanmıştı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi.

Arama çalışmaları sürerken oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Halit Yukay'ın kazadan 1 dakika önce konuştuğu, son kişi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan oyuncu Seda Bakan da ilk günden beri sosyal medya hesabından arkadaşı için yardım çağrısında bulunanlar arasında olmuştu.

"KEŞKE KORKUNÇ BİR RÜYA GÖRMÜŞ OLSAK"

Bakan, önceki akşam da Halit Yukay'la geçirdikleri eğlenceli bir geceden kalan görüntüleri paylaştı.

Halit Yukay'ın görüntülerinin üstüne de "Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hala bulunamadı! Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak!" notunu düştü.

