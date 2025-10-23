Seda Sayan'dan Sadettin Saran yorumu! "Hülya Avşar ile birlikteyken..."

Fenerbahçe Spor Kulübü‘nün 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Seçimde 12 bin 325 oy alan Saran, yedi yıldan uzun süredir başkanlık görevini sürdüren Ali Koç'tan görevi devraldı.

Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı olunca daha da fazla gündeme gelmeye başladı. 62 yaşındaki iş insanı fit görünümü ve özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Seda Sayan, Saran ile ilk tanışmasını anlattı ve şunları söyledi:

"Sadettin Saran ile tanıştığımda Hülya ile beraberdi, Hülya Avşar ile. Emral abla, Hülya'nın annesi vefat ettiğinde eve gittim. Baktım Sadettin Bey orada, hakikaten yakışıklı adam. Hülya'ya dedim ki; bacım çok yakışıklı adam. Allah dedim sana bağışlasın ama ayrıldılar olsun. Allah kimle beraberse herkesi birbirine bağışlasın."

AYRILIKTAN YILLAR SONRA İTİRAF ETMİŞTİ

Sadettin Saran ve Hülya Avşar; 2006’da başlayan ve 2010’a kadar süren ilişki boyunca sık sık objektiflere poz verdi. Avşar, yıllar sonra Kenan Erçetingöz’ün “60 Dakika” programında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmış, “Bu kez beni terk ettiler, bir şut, ne olduğunu anlamadım” sözleriyle ilişkiden bahsetmişti.