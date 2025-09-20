Seda Sayan sabahları neler tükettiğini sıraladı! Duyanlar şaştı kaldı

Ünlü sanatçı Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Seda Sayan'ın bu kez gündeme gelme nedeni ise gençlik sırrı oldu.

Yıllara meydan okuyan ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan bu kez gün içinde neler yediğini anlattı. Kendi programında konuşan Sayan'ın yedikleri konuğu Enis Arıkan'ı da şaşkına çevirdi.

"ÇÖREK OTU YAĞI VE ANANAS SİRKESİ"

Seda Sayan yaptığı açıklamada güzellik ve gençlik sırrını şu sözlerle açıkladı: "Sabah bir çay kaşığı çörek otu yağı içtim. Sonra bir bardak oda sıcaklığındaki suya ananas sirkesi koyup içtim."

"TUZLA TATLIYI ASLA KARIŞTIRMAM"

Bir sade Türk kahvesi içtim, olmazsa olmazım. 2 bardak açık çay içtim. Yemek de iki tane tuzlu kurabiye yedim. Tuzla tatlıyı asla karıştırmam."