Seda Sayan tefeci Örfi Bilgin'den 7.5 milyon TL borç almış! Sözleşmenin detayları da ortaya çıktı

Seda Sayan hangi tefeciden para aldı, ne kadar aldı sorusu bir anda merak edildi. Sebebi ise ünlülere tefe usulü ile para veren Örfi Bilgin'in gözaltına alınmasıydı. Tefecilere yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturmada ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Dosyada ise Seda Sayan'ın da yer aldığı iddiaları gündeme geldi.

Mali Şube Müdürlüğü, Ziyadin Bilgi isimli kişinin ısrarlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen Kadir A.'nın şikayeti üzerine operasyonu başlattı. Şişli ilçesindeki bir işletmeye, Mali Şube Ekipleri müşteri olarak oturarak tefecilere suç üstü yaptı.

MAĞDURLAR EMNİYETE ÇAĞIRILDI

İşletmede bulunan Ziyadin Bilgi Tefecilik ve Nitelikli Tehdit suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edilerek gözaltına alınmış ve dijital materyaline el konuldu. Dijital materyal ön incelemesinde, Ziyadin Bilgi'nin tefe karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listenin olduğu görülerek, açık kimliği tespit edilebilenler Şube Müdürlüğüne davet edildi. 2 mağdur şahsın verdiği ifadesinde Ziyadin Bilgi'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgi'nin kardeşi olduğu, birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini belirttiler.

SEDA SAYAN'IN YIL BOYU ÖDEYECEĞİ TUTAR BİLE ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; alınan ifadelerin ardından aralarında Örfi Bilgin'in de olduğu müştekinin ifadesinde geçen diğer tefecilik şüphelileri beraberinde toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi.

Bu kapsamda Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde; Örfi Bilgin ve Seda Sayan'a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan'ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 milyon TL miktarının resmi, 5 milyon TL miktarının gayriresmi şekilde Seda Sayan'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık yüzde 50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda SAYAN ve Örfi Bilgin tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi.



Emniyette ifadeleri alınan toplam dört şüpheli adliyeye getirilerek ifadeleri alındı. Savcılık şüphelileri tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.