Seferler iptal edildi: Uzak Şehir oyuncuları Mardin'de mahsur kaldı!

Mardin’de çekimleri devam eden Uzak Şehir dizisinin oyuncuları, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul’a dönüş yolunda mahsur kaldı. Seferlerin iptal edilmesi üzerine ekip, yeniden otellerine dönmek zorunda kaldı.

Başrolünde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun ve Sahra Şaş gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisi yılbaşı nedeniyle kısa bir ara verdi. Arayı fırsat bilen oyuncular İstanbul'a gelmek istedi.

Çekimleri Mardin’de gerçekleştirilen Uzak Şehir dizisinin oyuncuları ve set ekibi, İstanbul’a dönmek üzere yola çıkmaya hazırlanırken beklenmedik bir aksilik yaşadı.

Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle mağdur oldu. Oyuncuların uçuşları iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak uçuşlarının iptal olmasını ardından Mardin'deki otellerine geri döndü. Alper Çankaya ekip arkadaşlarıyla odada oyun oynadıkları anları paylaştı.

Uzak Şehir
