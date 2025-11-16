MAGAZİN

Şehit cenazesinde güldüğü anlar gündemde! AK Parti Milletvekili Aydın Ayaydın'ın açıklamasına Oğuzhan Uğur'dan tepki

Şehit Emrah Kuran'ın Milas'taki cenazesinde cenaze namazı sırasında güldüğü anlar kameraya yansıyan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın tepki çekince açıklama yaptı. Açıklamadaki sözlere ise Oğuzhan Uğur tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesinde güldüğü anlarla gündeme geldi. Tepkiler sonrası açıklama yapan Ayaydın

Şehit cenazesinde güldüğü anlar eleştirilen AK Partili Ayaydın yaptığı açıklamada Geçirdiğim ağır kalp ameliyatının ardından, doktorumun yasağına rağmen, Milaslı şehidimiz Emrah Kuran’ın cenaze törenine katılmak istedim. Bu vesileyle, uzun bir aradan sonra ilk kez toplum içine çıktım" diyerek şunları söyledi:

"BEŞ SANİYELİK ANI CIMBIZLADILAR"

"Namazı beklerken, yanımda bulunan bazı siyasi kişilerle selamlaştığımız sırada, bana 'Artık kalbinizi de yenilediğinize göre sahada sizinle baş etmek daha da zor olacak' şeklinde bir espri yapıldı. Bu sözlere, gayri ihtiyari olarak yalnızca birkaç saniye süren bir tebessümle karşılık verdim.

Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

Ancak bu açıklama Oğuzhan Uğur'u rahatsız etti. Ünlü fenomen bu sözleri görünce tepkisiz kalamadı ve "Yani bu, kalbinizin yenilenmiş hali mi?" dedi.

