Sektördeki 'Tekelleşme' iddialarına o da dahil oldu! Yalçın Dümer açtı ağzını yumdu gözünü! ''Tolga Savacı bu yüzden öldü''

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki iddialar günlerdir magazin manşetlerinden düşmüyor.

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından ünlü menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü isimlerin peş peşe açıklamalar yaptığı konuya Yalçın Dümer'de dahil oldu.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Dümer daha önce yaptığı bir açıklamada; ''Tolga Savacı bu yüzden öldü. Tolga Savacı sıkıntılar içerisinde öldü. Bu kadar yakışıklı jön rol alamadı. Maddi olarak değil ben kastettiğim manevi olarak. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı... Küt kalp krizi.'' ifadelerini kullandı.

Dümer son olarak; TGRT Haber’de yayınlanan sunuculuğunu Yasemin Bozkurt ve Özlem Esra Ada’nın üstlendiği ‘Bilmedikleriniz’ programına telefonla bağlandı. Yalçın Dümer, açıklamasında, "Kendi istedikleri oyuncuları dizilerde, ekranlarda gösteriyorlar. Tolga Savacı benim can arkadaşımdı. Tolga'nın kapısını yıllarca kimse çalmadı. Tolga'nın set ahlakı vardı." diye konuştu.

Kendi yaşadıklarından da bahseden Dümer, ''Bana iş vermiyorlar. Utanarak söylüyorduk. İşin ucunda bunlar vardı. Eskiden yönetmenler seçiyordu oyuncuları. Menajerler aracıdır.'' diyerek adeta isyan etti.