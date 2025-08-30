MAGAZİN

Selena Gomez bekarlığa veda partisinden paylaştı! Beyaz bikini giyip duvak taktı

Bir yıldır müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşayan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü şarkıcı, partiden karelerini peş peşe paylaştı. Gomez'in yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Yer aldığı filmler, seslendirdiği şarkılar ve güzellik markası ile adından sık sık söz ettiren Selena Gomez, aradığı aşkı müzisyen Benny Blanco'da buldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan ünlü çift, şimdilerde evlenmek için gün sayıyor.

Blanco ile Eylül ayında nikah masasına oturacakları konuşulan Selena Gomez, bekarlığa veda partisi gerçekleştirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde kız kıza parti yapan Gomez, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

İki farklı elbise giyen Selena Gomez beyaz bikinisini giyip duvak taktı. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

