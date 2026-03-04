Selena Gomez kocasının pis ayaklarını öptü: "Bu çok hoşuma gitti"

Selena Gomez ile geçtiğimiz yıl evlenen müzik prodüktörü Benny Blanco geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Sebebi ise yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının pis oluşuydu.

Videonun bir başka bölümünde ise herkesin duyabileceği şekilde kasten gaz çıkaran Blanco, Selena Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti.

Eleştirilerin odağı haline gelen Benny Blanco, geçtiğimiz hafta Jimmy Kimmel Live programına konuk olarak hakkındaki iddialara yanıt vermişti. Kişisel hijyenini savunan Blanco, canlı yayında ayakkabılarını çıkararak, "Ayaklarım gayet harika, bir sorun yok" dedi ve eleştirilere meydan okumuştu.

SELENA GOMEZ ÖPÜP YANAĞINI DAYADI

Benny Blanco'nun gündem olan davranışlarının ardından Selena Gomez kocasına ilginç bir destek gösterdi. Eşinin podcast programına konuk olan Gomez, eşinin ayaklarını öptü.

Bu sürpriz hamle karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Blanco, "Bu çok hoşuma gitti, kendimi gerçekten iyi hissettirdi. Seni çok seviyorum" dedi.