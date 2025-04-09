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Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko aşkı bitti! Ayrılık sebebi bakın neymiş

Ünlü oyuncu Berk Atan ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan ve 2 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu son paylaşımla dikkat çekti. Selin Yağcıoğlu, Allan Hakko ile ayrıldıklarını ilan etti.

Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko aşkı bitti! Ayrılık sebebi bakın neymiş
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanıdığı Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su dünyaya gelen ünlü isim evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.

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Ardından ünlü oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, bu ilişkiyi de sonlandırıp Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Mutlu anlarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşan ünlü çiftten kötü haber geldi. Selin Yağcıoğlu Instagram'daki kanalında Allan Hakko ile ilişkisini bitirdiklerini açıkladı.

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AYRILIK SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ...

Yağcıoğlu şu ifadeleri kullandı; "Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

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Selin Yağcıoğlu
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