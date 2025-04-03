Selin Yağcıoğlu "Senin tuzun kuru" yorumuna isyan etti: "Bu ay para kazanamadım"

Oyuncu Berk Atan'la bir küs bir barışık yaşadığı aşkla tanınan ardından ise Allan Hakko ile aşk yaşayan fenomen Selin Yağcıoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Selin Yağcıoğlu son dönemde gündeme dair sessiz kalmayan isimlerden.

Selin Yağcıoğlu son olarak boykota dair izlenimlerini yazınca kendisine "Siyaseti bırak senin tuzun kuru" mesajları aldı.

Fenomen isim bu eleştiriden rahatsız olarak "Tuzum nasıl kuru tam olarak? Sürecin ilk başından beri tüm paylaşımlarımı milletim ve hak hukuk adalet arayışı için yapıyorum. Bu benim boynumun borcu." diyerek isyan etti.

"BU AY PARA KAZANAMADIM"

Selin Yağcıoğlu devamında ise şunları söyledi:

"10 yıldır influencerlık yapıyorum ama normal hayat akışımı 15 gündür tamamen durdurdum. İşbirliklerimi, çoğu influencer arkadaşım gibi, iptal ettim. Çocuğuma tek başıma bakıyorum, evim kira, çocuğumun okul taksiti var her ay. Çalışan ablamız var, sorumlu olduğum. Daha neleri sayayım? Ve ben tüm işbirliklerimi iptal ettiğim için bu ay para kazanamadım. Ama elimi taşın altına soktum ve çıkarmaya da niyetim yok. Bu durum beni zora sokmuyor mu? Sokuyor. Yani tuzum kuru falan değil. Tuzlu olanlar başkaları. İstediğim siyaseti de yaparım, istediğim sesi de çıkarırım kendi sayfamda ayrıca."