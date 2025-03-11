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  4. Sema Aydemir adadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı pasaportu istemesine kızdı Survivor Sema derdini anlattı

Sema Aydemir adadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı pasaportu istemesine kızdı Survivor Sema derdini anlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2025 07:17
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Survivor son bölümde Sema Aydemir Almeda'ya yenilince sinirlendi ve çantasını da alıp oyun alanını terk etti. Daha sonra ise Sema, Acun Ilıcalı ile acil durum konseyinde bir araya geldi. Diskalifiye olup olmayacağı merak edilen Sema'nın Acun Ilıcalı'ya sitemi gündemde...

Sema Aydemir adadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı pasaportu istemesine kızdı Survivor Sema derdini anlattı

Survivor 2025'te Sema Aydemir oyunda sinirlenip adayı terk etmeye karar verdi. Yaşananlardan sonra herkes Survivor Sema diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtı merak etti. Sema'nın çantasını da alıp gitmesi sonrasında yaşananlar gündemde...

"ÜST DÜZEY BİR TEPKİ"

Survivor iletişim oyununda Almeda ile çıktığı oyunu kaybedince sinirlenen Sema Aydemir, sırt çantasını alarak alanı terk etti. Bu olay sonrası acil durum konseyi toplandı. Konseyde Acun Ilıcalı, "Sema hoş geldin. Açıkçası Survivor'da çok emeği olan yıllarca savaşmış ve iz bırakmış en popüler yarışmacılardan birisin. Ancak geçmişe baktığımızda sorunla bir sene üstüne geçen sezon yaşananlar... Ona rağmen bizim bu sene seni yine davet etmemiz var. Baktığımız zaman bizim taraftan seni kaybetmemek için çabaladığımızı düşünüyorum. Fakat bu sezon görüyoruz ki senin geçtiğimiz sezonlara göre farklı bir ruh halin var. Bugün oyunda üst düzey bir tepki. Seni dinlemek istiyorum" dedi.

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Bunun üzerine Sema Aydemir de Acun Ilıcalı'ya sözünü sakınmadı ve şunları söyledi:

Survivor'ı terk etti! "Sonunda biri tepkisini gösterdi" Survivor'ı terk etti! "Sonunda biri tepkisini gösterdi"

"Bugün arkadaşlarıma dedim ki ben Almeda'yı seçeyim, bunu kıralım. Kazandım da ilk oyunu. Sonra iç bacağımda bir yanma oldu, ben de bugün daha fazla riske girmeyeyim dedim ama benim çıkmamı istediler. Benim gücüme giden şey, rica etmeme rağmen, oynamak zorunda kalmak ve değersiz hissetmek oldu. Beni niye bu kadar önemsiz görüyorlar diye üzüldüm açıkçası. Kimse de yanımda olmadı" ifadelerini kullandı.

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"İlk değil bu herkes yapıyor bunu, yine üzüldüm. Kimse yanımda olmadı kıyamet kopar birileri gelir teselli eder" diyen Sema'ya Acun Ilıcalı "Geçen sene Nagihan ve Nefise protesto ediyoruz deyince kimse o isimleri ikna etmedi. Biz de kendiniz bilirsiniz dedik. Burada ilgi beklemeni Survivor ruh haline veriyorum" dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİN AMA..."

Acun Ilıcalı, Sema'ya şu karşılığı verdi:

"Sen oyun kaybedince böyle sıkıntılar oluyor bu sezon. Ama oyunu kaybedip pasaportunu istiyorsun. Bu konsey aslında pasaportunu istiyor musun konseyi. Bizim için çok değerlisin. O yüzden bu sene çağırdık. Her diskalifiye olanı ertesi sene çağırmıyoruz. Ama tabi ki bunun devamı pasaportumu getirin olursa, hangi ruh halindesin diye sormak zorundayım?"

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SURVIVOR SEMA DİSKALİFİYE OLDU MU?

Sema Aydemir ise "Her yerde çabalıyorum. Ama ne zaman ayaklanmaya kalksam bir şey oluyor ve altında eziliyorum. Ne kadar tutunmaya çalışsam bir şey oluyor" dedi.

Acun Ilıcalı ise tepkileri konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade etti ve "Tepkin pasaportumu istiyorum olmasın. Ben şunu anladım, o an pasaport istemek bir isyandı. Benimle konuşulsa yumuşardım diyorsun. Sen bu akşam bir kafanı dinle, sonra tekrar konuşalım" dedi.

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Sema Aydemir
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