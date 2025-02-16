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  4. Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm sonrası yayından kaldırıldı! Sen Ağlama İstanbul final kararı mesajla bildirildi

Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm sonrası yayından kaldırıldı! Sen Ağlama İstanbul final kararı mesajla bildirildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2025 15:18
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Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi reytinglere yenildi. Dizinin gününün değişmesi de diziyi kurtaramadı. Sen Ağlama İstanbul 8.bölüm itibariyle final yaptı. Sen Ağlama İstanbul neden final yaptı sorusu ise araştırılmaya başlandı.

Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm sonrası yayından kaldırıldı! Sen Ağlama İstanbul final kararı mesajla bildirildi

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul'un 8. bölümü de dizinin devam etmesini sağlayamadı. Sen Ağlama İstanbul dizisi final kararı alıp ardından diziye bir şans daha verilmesine karar verilmişti.

SEN AĞLAMA İSTANBUL NEDEN FİNAL YAPTI?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin günü değişti ancak dizi reytinglerde isteneni veremedi. Hal böyle olunca da 8. bölümün ardından yayından kaldırıldı.

OYUNCULARA FİNAL MESAJI GİTTİ

Sen Ağlama İstanbul'un ekibine ikinci kez final mesajı gönderildi. Birsen Altuntaş haberinde şu ifadelere yer verdi:

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Final iddiası sonrası kendini tutamadı! Gündemdeki diziye bomba yorum Final iddiası sonrası kendini tutamadı! Gündemdeki diziye bomba yorum

"Sen Ağlama İstanbul dizisinin önceki hafta günü değiştirilmiş ve salı gününden cumartesine alınmıştı. Bu sırada yapım şirketi ekibe dizinin 8. bölümde final yapacağını iletmişti. Ancak daha sonra kanal, İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar'ı buluşturan dizinin yeni gününde alacağı reyting performansına da son bir kez bakmak istedi ve diziye bir şans daha verebilmek için 8. bölüm tanıtımlarına final ifadesini basmamıştı.

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Dizinin 8. bölümü Tüm Seyirciler'de 2.77, AB'de 2.57 ve ABC1'de 2.63 reyting rakamları aldı. Bu gelişmenin ardından dizi ekibine bir kez daha 'Maalesef dizimiz 8.bölüm itibarıyla final yapmıştır. Herkesin emeğine sağlık' mesajı atıldı."

Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Sen Ağlama İstanbul
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