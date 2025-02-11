Sen Ağlama İstanbul'un için final çanları çaldı! Yerine Kral Kaybederse getirilince başrol İsmail Hacıoğlu dayanamadı! Dikkat çeken eski sevgilisi detayı

İsmail Hacıoğlu'nun Simay Barlas ile başrolünü paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisi için final çanları çalmaya başladı. Yayın günü değiştirilen dizi bundan sonra cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşacak.

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yerine ise salı akşamları artık Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Kral Kaybederse dizisi ekranda olacak.

Önce yayın gününde değişikliğe gidilen daha sonra final yapacağı konuşulan dizinin başrolü İsmail Hacıoğlu Kral Kaybederse'nin ilk fragmanına kayıtsız kalamadı ve 'E hadi be gülüm' şeklinde imalı bir yorum yaptı.

DİKKAT ÇEKEN 'ESKİ SEVGİLİ' DETAYI

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinin yerine eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün dizisinin getirilmesi de dikkatlerden kaçmadı.