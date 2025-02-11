MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sen Ağlama İstanbul'un için final çanları çaldı! Yerine Kral Kaybederse getirilince başrol İsmail Hacıoğlu dayanamadı! Dikkat çeken eski sevgilisi detayı

Sen Ağlama İstanbul'un için final çanları çaldı! Yerine Kral Kaybederse getirilince başrol İsmail Hacıoğlu dayanamadı! Dikkat çeken eski sevgilisi detayı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayın günü değiştirildi. Dizinin yayın gününün değiştirilmesiyle birlikte final iddiaları da gündeme geldi. Fenomen dizi yerine ise yeni dizi Kral Kaybederse getirildi. İki dizinin kadrosunda eski sevgililerin olması dikkat çekti.

Sen Ağlama İstanbul'un için final çanları çaldı! Yerine Kral Kaybederse getirilince başrol İsmail Hacıoğlu dayanamadı! Dikkat çeken eski sevgilisi detayı

İsmail Hacıoğlu'nun Simay Barlas ile başrolünü paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisi için final çanları çalmaya başladı. Yayın günü değiştirilen dizi bundan sonra cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşacak.

sen ağlama

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yerine ise salı akşamları artık Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Kral Kaybederse dizisi ekranda olacak.

kral kaybederrse

Önce yayın gününde değişikliğe gidilen daha sonra final yapacağı konuşulan dizinin başrolü İsmail Hacıoğlu Kral Kaybederse'nin ilk fragmanına kayıtsız kalamadı ve 'E hadi be gülüm' şeklinde imalı bir yorum yaptı.

İSMAİL

DİKKAT ÇEKEN 'ESKİ SEVGİLİ' DETAYI

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinin yerine eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün dizisinin getirilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Gürbüz Halit Ergenç İsmail Hacıoğlu Simay Barlas Sen Ağlama İstanbul Kral Kaybederse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu!

Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu!

Türkiye'yi karıştıran o karar sonrası hakemi aramış! "Adam havuza atlar gibi atlıyor..."

Türkiye'yi karıştıran o karar sonrası hakemi aramış! "Adam havuza atlar gibi atlıyor..."

Fenerbahçe'ye transferde sakatlık şoku! Hemen iptal edildi

Fenerbahçe'ye transferde sakatlık şoku! Hemen iptal edildi

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

İç çamaşırıyla uyumak hastanelik etti! 9 ay boyunca tedavi gördü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.