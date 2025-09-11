MAGAZİN

'Serbest bırakılmasın' demişti... Ece Seçkin'i taciz eden şahıs hakkında karar! Başsavcılık harekete geçti

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez'i taciz ve tehdit eden Ali Uğur S. dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Uğur S., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. A.U.S., serbest bırakılmasının ardından Seçkin'in eşine küfür içerikli mesajlar atmaya devam etti.

Öznur Yaslı İkier

Ece Seçkin, kendisini ve pilot eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıldır ölümle tehdit eden kişinin yakalanması için "İmdat" çağrısı yapmıştı.

Seçkin, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen şahsın, farklı numaralardan tehditlerine devam ettiğini dile getirmişti. Seçkin, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na seslenerek yardım istemişti.

Ece Seçkin, paylaşımda şu ifadelere yer vermişti;
''Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime; "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır. İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin.''

Çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.U.S’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili yakalanan şüpheli A.U.S, 'Tehdit – Hakaret' ve 'Israrlı Takip' suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

Ece Seçkin karar sonrası yaptığı paylaşımda; ''Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi'' ifadelerini kullandı.

