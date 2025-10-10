MAGAZİN

Serbest kaldıktan sonra paylaştı! Derin Talu'nun kolundaki bileklik dikkat çekti! Fiyatı ortaya çıktı

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında bulunduğu evden alınıp ifade veren Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Talu'nun kolundaki bileklik dikkat çekti.

Serbest kaldıktan sonra paylaştı! Derin Talu'nun kolundaki bileklik dikkat çekti! Fiyatı ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Deren Talu, Derin Talu, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.

Çarşamba sabahı ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Serbest kaldıktan sonra paylaştı! Derin Talu nun kolundaki bileklik dikkat çekti! Fiyatı ortaya çıktı 1

Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu'na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yaşananlar hakkında herhangi bir açıklama yapmazken sosyal medyada paylaşımlarına geri döndü. Önceki akşam lüks bir markaya ait aksesuarını Instagram'da paylaşan Talu'nun kolundaki bilekliğinin bir magazin hesabı sahte olduğunu iddia etti.

Serbest kaldıktan sonra paylaştı! Derin Talu nun kolundaki bileklik dikkat çekti! Fiyatı ortaya çıktı 2

Derin Talu ise 885 bin TL'lik aksesuar hakkında çıkan "sahte" iddiasını yanıtsız bırakmadı. Magazin sayfasına yanıt veren Talu peş peşe şu mesajları atı:

Serbest kaldıktan sonra paylaştı! Derin Talu nun kolundaki bileklik dikkat çekti! Fiyatı ortaya çıktı 3

"Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?", "Fake'lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar", "Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bi dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş."

Defne Samyeli Derin Talu
