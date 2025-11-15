Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazındı! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç 90'lı yıllara Karabiberim şarkısı ve klibiyle damga vurmuştu. O dönem fırtınalar estiren Karabiberim'in klibi büyük ilgi görmüştü.

Klipteki zeytin sahnesiyle çok konuşulan İlknur Soydaş yıllar sonra yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Soydaş, "O gün 17 yaşımdaydım, şimdi 48. İnsanlar hâlâ bana ismimle değil, 'Karabiberim' diye hitap ediyor. Hafızalara ve kalplere kazınmak müthiş bir şey. Çok hoşuma gidiyor" dedi.

YORUM YAĞDI

İlknur Soydaş'ın son haline; 'çok güzel görünüyor', 'Yıllar size uğramadan geçiyor', 'Daha da güzel' gibi yorumlar yapıldı.