Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazındı! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damga vuran şarkısı Karabiberim'in klibinde oynayarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı. Soydaş'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç 90'lı yıllara Karabiberim şarkısı ve klibiyle damga vurmuştu. O dönem fırtınalar estiren Karabiberim'in klibi büyük ilgi görmüştü.

Klipteki zeytin sahnesiyle çok konuşulan İlknur Soydaş yıllar sonra yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Serdar Ortaç ın Karabiberim klibiyle hafızalara kazındı! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu 1

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' yıllar sonra ortaya çıktı.

Serdar Ortaç ın Karabiberim klibiyle hafızalara kazındı! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu 2

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Soydaş, "O gün 17 yaşımdaydım, şimdi 48. İnsanlar hâlâ bana ismimle değil, 'Karabiberim' diye hitap ediyor. Hafızalara ve kalplere kazınmak müthiş bir şey. Çok hoşuma gidiyor" dedi.

Serdar Ortaç ın Karabiberim klibiyle hafızalara kazındı! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu 3

YORUM YAĞDI

İlknur Soydaş'ın son haline; 'çok güzel görünüyor', 'Yıllar size uğramadan geçiyor', 'Daha da güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Serdar Ortaç ın Karabiberim klibiyle hafızalara kazındı! İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu 4

Serdar Ortaç İlknur Soydaş klip
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

