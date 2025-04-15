Serenay Sarıkaya ile Mert Demir öpüşürken yakalandı! Ayrılık yok

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi başladığı günden beri gündemden düşmüyor.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in bir süre birlikte görünmemeleri halinde 'Ayrıldılar' söylentilerinin çıkması da artık sık sık yaşanıyor. Ancak ikili bir süredir gözlerden uzak durmaya karar vermiş durumda.

Son olarak Mert Demir'in imaj değişikliğine gitmesi Sarıkaya ile ayrıldığına bile yoruldu. Ancak bu söylentiler de yalan...

Ayrılık söylentilerinin doğru olmadığının gözler önüne serildiği yer yine havaalanı oldu. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Londra'dan dönüşte bir yolcu tarafından öpüşürken görüntülendi. (Habertürk)