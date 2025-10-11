Serenay Sarıkaya'nın reklam anlaşması dudak uçuklattı! Alacağı rakamı duyan inanamadı

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya şimdi de kazancıyla gündeme geldi.

Sarıkaya yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağladı ve geçen gün de tanıtım çekimi için kamera karşısına geçti.

Sözcü'de yer alan habere göre; 2024 yılında 25 milyon TL alan Sarıkaya'nın bu kez ise 32 milyon TL'ye anlaştığı iddia edildi.

EKONOMİSTLERLE HAREKET EDİYOR

Ünlü isim kazandığı parayı ise gayrimenkule yatırıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu biliniyor. Sarıkaya'nın parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.