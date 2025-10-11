MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Sarıkaya'nın reklam anlaşması dudak uçuklattı! Alacağı rakamı duyan inanamadı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de kazancıyla gündeme geldi. Sarıkaya jean markasının 11'inci kez yüzü oldu. Yeni koleksiyonun tanıtım çekimi için önceki gün kamera karşısına geçti. Ünlü ismin alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya'nın reklam anlaşması dudak uçuklattı! Alacağı rakamı duyan inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya şimdi de kazancıyla gündeme geldi.

Sarıkaya yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağladı ve geçen gün de tanıtım çekimi için kamera karşısına geçti.

Serenay Sarıkaya nın reklam anlaşması dudak uçuklattı! Alacağı rakamı duyan inanamadı 1

Sözcü'de yer alan habere göre; 2024 yılında 25 milyon TL alan Sarıkaya'nın bu kez ise 32 milyon TL'ye anlaştığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya nın reklam anlaşması dudak uçuklattı! Alacağı rakamı duyan inanamadı 2

EKONOMİSTLERLE HAREKET EDİYOR

Ünlü isim kazandığı parayı ise gayrimenkule yatırıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu biliniyor. Sarıkaya'nın parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülkeyi terk etmişti! Tatil pozlarıyla gündemdeÜlkeyi terk etmişti! Tatil pozlarıyla gündemde
Son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi' Son pozlarıyla beğeni topladı! 'Su gibi'

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.