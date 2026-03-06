Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz! Evlilik kararı gündemde

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir’in aşkı tam gaz devam ediyor. Sarıkaya’nın Yves Saint Laurent (YSL) defilesinden paylaştığı karelere Demir’in “Fıstığım” yorumunu yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre çiftin yaz aylarında evlenmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Gel Konuşalım programına konuk olan Mehmet Üstündağ, şans eseri bulunduğu bir arkadaş ortamında Mert Demir ile karşılaştığını ve sohbet sırasında Demir’in evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söylediğini dile getirdi.

Üstündağ’a göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile gelecek planları yaptıklarını ve birlikte “boy boy çocuk” istediklerini de açıkça dile getirmiş.