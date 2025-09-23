Serenay Sarıkaya yeşil tüylü terlikleriyle gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu bir süredir ortalarda görünmüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya önceki gün bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Beyaz atleti, mavi eşofmanı ve yeşil tüylü terlikleriyle görüntülenen Serenay Sarıkaya bu haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sarıkaya'nın terliklerinin 50 bin TL olduğu iddia edildi. Ünlü ismin terliklerinin fiyatı 'fazla' bulundu.