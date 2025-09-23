MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Sarıkaya yeşil tüylü terlikleriyle gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde Mert Demir ile ilişkisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya uzun zamandır ortalarda görünmüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya şimdi de yeşil tüylü terlikleriyle gündem oldu.

Serenay Sarıkaya yeşil tüylü terlikleriyle gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Serenay Sarıkaya yeşil tüylü terlikleriyle gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı 1

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu bir süredir ortalarda görünmüyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sarıkaya önceki gün bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Serenay Sarıkaya yeşil tüylü terlikleriyle gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı 2

Beyaz atleti, mavi eşofmanı ve yeşil tüylü terlikleriyle görüntülenen Serenay Sarıkaya bu haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya yeşil tüylü terlikleriyle gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı 3

Sarıkaya'nın terliklerinin 50 bin TL olduğu iddia edildi. Ünlü ismin terliklerinin fiyatı 'fazla' bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı İstanbul'u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı
Moda Haftası'nda ortaya çıktı! Defile izlemeye böyle gitti Moda Haftası'nda ortaya çıktı! Defile izlemeye böyle gitti

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.