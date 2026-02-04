MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü

Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Bir süredir Mert Demir ile aşk yaşayan Sarıkaya sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü
Öznur Yaslı İkier

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni proje hazırlığında.

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü 1

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu son pozlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü 2

Serenay Sarıkaya, Anna Vissi, Despina Vandi ve Antonis Remos'un konserlerinden ve kulisinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü 3

Ünlü oyuncu, bu fotoğraflara; "Minnettarım. Ocak! Çünkü ben buna değerim" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü 4

Ancak paylaşımlar arasında yer alan bir fotoğraf, diğer fotoğrafların önüne geçti.

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü 5

Serenay Sarıkaya'nın bacaklarını ön plana çıkardığı ve doğal haliyle paylaştığı fotoğrafta, bacaklarındaki sarı tüylerin belirgin olması sosyal medyada dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü 6

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dün akşamki reytingler şaşırttı! Zirveyi o dizi kaptıDün akşamki reytingler şaşırttı! Zirveyi o dizi kaptı
Bir anda zayıflamaya başladı! Meğerse vücudunda...Bir anda zayıflamaya başladı! Meğerse vücudunda...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.