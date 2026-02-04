Serenay Sarıkaya yine çok cesur! Bacak pozu dikkat çekti! Tüyleri bile göründü

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni proje hazırlığında.

Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu son pozlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya, Anna Vissi, Despina Vandi ve Antonis Remos'un konserlerinden ve kulisinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, bu fotoğraflara; "Minnettarım. Ocak! Çünkü ben buna değerim" notunu düştü.

Ancak paylaşımlar arasında yer alan bir fotoğraf, diğer fotoğrafların önüne geçti.

Serenay Sarıkaya'nın bacaklarını ön plana çıkardığı ve doğal haliyle paylaştığı fotoğrafta, bacaklarındaki sarı tüylerin belirgin olması sosyal medyada dikkat çekti.