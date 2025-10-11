Sergen Yalçın gecelerde böyle yakalandı! Kadınlar ön koltukta kucak kucağa oturdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gece Etiler'de bir gece kulübünden çıkarken objektiflere takıldı. Yalçın, mekan çıkışı lüks aracının direksiyonuna geçti.
Yan koltukta kucak kucağa iki kadının oturması dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü teknik direktör, hızla aracını hareket ettirerek uzaklaştı.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda kardeşini kaybetmesinin ardından uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Teknik direktör, bu olay sonrası ilk kez gece görüntülenmiş oldu.
