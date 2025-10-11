MAGAZİN

Sergen Yalçın gecelerde böyle yakalandı! Kadınlar ön koltukta kucak kucağa oturdu

Öznur Yaslı İkier

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan bir gece kulübü çıkışında kameralara yansıdı. Yalçın'ın lüks aracında ön koltukta iki kadının kucak kucağa oturduğu görüldü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gece Etiler'de bir gece kulübünden çıkarken objektiflere takıldı. Yalçın, mekan çıkışı lüks aracının direksiyonuna geçti.

Yan koltukta kucak kucağa iki kadının oturması dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü teknik direktör, hızla aracını hareket ettirerek uzaklaştı.

Sergen Yalçın gecelerde böyle yakalandı! Kadınlar ön koltukta kucak kucağa oturdu 1

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda kardeşini kaybetmesinin ardından uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Teknik direktör, bu olay sonrası ilk kez gece görüntülenmiş oldu.

Sergen Yalçın gecelerde böyle yakalandı! Kadınlar ön koltukta kucak kucağa oturdu 2

Sergen Yalçın
