Sergen Yalçın'ın yanında kucak kucağa oturmuşlardı! Paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında görüntülenince sosyal medyada TT oldu. Sergen Yalçın'ın yanındaki kadın arkadaşından gelen paylaşım da gündem oldu.

Sergen Yalçın'ın yanında kucak kucağa oturmuşlardı! Paylaşımı dikkat çekti
Kubra Akalın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın özel hayatıyla gündemde. Yalçın, Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında görüntülendi.

Yalçın mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti. Yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının oturması ise sosyal medyayı salladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü teknik direktör, hızla aracını hareket ettirerek uzaklaştı.

Sergen Yalçın ın yanında kucak kucağa oturmuşlardı! Paylaşımı dikkat çekti 1

Geçtiğimiz saatlerde ise araçta bulunan isimlerden Özge Ertoz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yalçın’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ertoz, gönderiye “Sergenellam” notunu düştü.

Ünlü teknik direktör gecelerde böyle yakalandı! Kadınlar kucak kucağa oturdu

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kobra Murat'tan Güllü iddiası: "Tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi..."
Basit atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca dayanamadı

Sergen Yalçın
