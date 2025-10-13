Sergen Yalçın'ın yanında kucak kucağa oturmuşlardı! Paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın özel hayatıyla gündemde. Yalçın, Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında görüntülendi.

Yalçın mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti. Yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının oturması ise sosyal medyayı salladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü teknik direktör, hızla aracını hareket ettirerek uzaklaştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise araçta bulunan isimlerden Özge Ertoz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yalçın’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ertoz, gönderiye “Sergenellam” notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dalga konusu oldu.