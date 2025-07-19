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Serinlemek isterken hastanelik oldu! Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu kabusu yaşadı! Uzmanlar uyarıyor...

Sıcak havalarda serinlemek isteyen tatilcilerin ve gece dışarı çıkanların yeni kabusu, içeceklerin içine atılan buz oldu. Uygun koşullarda hazırlanmayan ve depolanmayan buzlardan kaynaklanan besin zehirlenmelerinin sayısı giderek arttı. Son kurban ise 2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu oldu.

Serinlemek isterken hastanelik oldu! Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu kabusu yaşadı! Uzmanlar uyarıyor...
Öznur Yaslı İkier

Sıcakların armasıyla birlikte besin zehirlenmeleri daha sık yaşanmaya başladı. Buz kaynaklı zehirlenme vakaları ise arttı. Tatil bölgelerinde ve gece hayatında kullanılan hazır buzlar adeta hastalık saçıyor.

Ailesiyle Bodrum'a tatile giden 2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu da içeceğine atılan buz sebebi ile hastanelik oldu.

Serinlemek isterken hastanelik oldu! Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu kabusu yaşadı! Uzmanlar uyarıyor... 1

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, yaşadıklarını anlatan Danoğlu, "İçtiğim buzlu suyun ardından boğazımda acı hissetmeye başladım. Ardından rahatsızlık öksürük nöbetine dönüştü. Eczacı 'Bu yaz aylarında çokça yaşanan bir durum. Şikayetler arttı' dedi. Ardından mide bulantısından kıvranınca hastaneye koştum" dedi.

Serinlemek isterken hastanelik oldu! Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu kabusu yaşadı! Uzmanlar uyarıyor... 2

UZMANLAR UYARIYOR

Buzdan kaynaklı zehirlenmeler genellikle mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, ishal, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda semptomlar daha hafif seyrederken, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde veya çocuklarda ciddi tablolara neden olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle dışarıda tüketilen içeceklerdeki buzlara dikkat edilmesini öneriyor.

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