Serinlemek isterken hastanelik oldu! Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu kabusu yaşadı! Uzmanlar uyarıyor...

Sıcakların armasıyla birlikte besin zehirlenmeleri daha sık yaşanmaya başladı. Buz kaynaklı zehirlenme vakaları ise arttı. Tatil bölgelerinde ve gece hayatında kullanılan hazır buzlar adeta hastalık saçıyor.

Ailesiyle Bodrum'a tatile giden 2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu da içeceğine atılan buz sebebi ile hastanelik oldu.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, yaşadıklarını anlatan Danoğlu, "İçtiğim buzlu suyun ardından boğazımda acı hissetmeye başladım. Ardından rahatsızlık öksürük nöbetine dönüştü. Eczacı 'Bu yaz aylarında çokça yaşanan bir durum. Şikayetler arttı' dedi. Ardından mide bulantısından kıvranınca hastaneye koştum" dedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Buzdan kaynaklı zehirlenmeler genellikle mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, ishal, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda semptomlar daha hafif seyrederken, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde veya çocuklarda ciddi tablolara neden olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle dışarıda tüketilen içeceklerdeki buzlara dikkat edilmesini öneriyor.