Serkay Tütüncü doğum gününde aşka geldi! Zeynep Bastık ile romantik kareler

Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü şarkıcı, 34 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan ''İyi ki doğdun sevgilim. Benim şarkım da sensin'' notuyla kutlamıştı.

Oyuncu Serkay Tütüncü 34. yaş gününü sevgilisi Zeynep Bastık ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü kutlamasından kareleri paylaşan Tütüncü, aşka gelerek ünlü şarkıcı için romantik sözler yazdı.

SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Kutlamanın ardından sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan oyuncu gönderisine ''Fotoğraflarda olmayan ama dün gece yanımda olan herkese çok kalp! Doğum günü kutlama anksiyeteme, topla tüfekle giden sevgilim... Seni çok seviyorum! İyi ki hayatımdasın'' notunu düştü.



Oyuncunun yeni yaş günü paylaşımına sanat camiasından arkadaşlarından ve sevenlerinden 'tebrikler', 'mutluluklar' 'yeni yaşın kutlu olsun' şeklinde yorumlar geldi.