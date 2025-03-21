Sertab Erener'den sandık çağrısı! ''Hadi destan yazalım''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasının üçüncü gününde emniyetteki işlemler sürüyor.

İmamoğlu "yolsuzluk" ve "terör" suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Başsavcılık açıklamada, İmamoğlu'nu "suç örgütü lideri şüpheli" olarak nitelendirmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürerken bazı ünlü isimler desteklerini sosyal medya üzerinden gösteriyorlar. Bu isimlerden biri de Sertab Erener oldu.

'DESTAN YAZALIM...'

Erener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime katılım çağrısında bulundu. Erener paylaşımına "Hadi birisinin lafıyla bi DESTAN YAZALIM" ifadelerini kullandı.