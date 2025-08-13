MAGAZİN

Servet değerinde altın takıldı! Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız'ın after partisi sosyal medyayı salladı! Kelepçeler, kırbaçlar ve dansçı kızlar...

'Kehribar', 'Sevmedim Deme', 'Rastgele' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Burak Bulut bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Eda Sakız ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin düğününde takılan takılar sosyal medyanın gündemine otururken düğün sonrası eğlence görüntüleri dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Burak Bulut, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

Burak Bulut ile Eda Sakız, uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin düğünü, Boğaz'ın incilerinden Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.

Davete sanat camiasından çok sayıda ünlü isim ve yakın dostları katıldı. Gecede sahne alan Alişan, sevilen parçalarıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

SERVET DEĞERİNDE TAKI

Takı töreninde ise Burak Bulut'un eşine taktığı altınlar dikkat çekti. Cam kutuda getirilen altınların servet değerinde olduğu görüldü.

AFTER PARTİ GÜNDEM OLDU

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünün ardından eğlence, after partiyle devam etti. Geceye önce kırbaç ve kamçı koreografisiyle sahne alan dansçılar damga vurdu.

Ardından kırmızı tulum ve siyah maskeleriyle "Squid Game"i andıran ekip enerjik performanslarıyla dikkat çekti. Eda Sakız ve Burak Bulut her iki gösteriye de piste çıkarak eşlik etti.

TEPKİ ÇEKTİ

Düğün sonrası gerçekleşen bu partiye sosyal medyada; 'Şaka gibi olmuş', 'Allah ıslah etsin', 'Çok ucuz görünüyor', 'Mağaramda mutluyum' gibi yorumlar yapıldı.

Setlere dönecekti ama olmadı! Müjdeyi verdiSetlere dönecekti ama olmadı! Müjdeyi verdi
Hadise’nin 'vasisi' olmaya çalıştı! Tüm mal varlığı gidiyorduHadise’nin 'vasisi' olmaya çalıştı! Tüm mal varlığı gidiyordu

