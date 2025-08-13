Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Geline servet değerinde altın takıldı! Cam kutuda getirildi

Şarkıcı Burak Bulut, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

Burak Bulut ile Eda Sakız, uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin düğününe yakın arkadaşları ve meslektaşları katılarak mutluluklarını paylaştılar.

Alişan'ın sahne aldığı düğündeki altınlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Burak Bulut eşi Eda Sakız'a adeta servet değerinde takı taktı.

Geline takılan altınlar cam kutuda taşındı. Düğündeki o görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.