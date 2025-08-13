MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Geline servet değerinde altın takıldı! Cam kutuda getirildi

'Kehribar', 'Sevmedim Deme', 'Rastgele' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Burak Bulut bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Eda Sakız ile evlendi. Ünlü şarkıcının düğünündeki takılar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Geline servet değerinde altın takıldı! Cam kutuda getirildi
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Burak Bulut, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

Burak Bulut ile Eda Sakız, uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin düğününe yakın arkadaşları ve meslektaşları katılarak mutluluklarını paylaştılar.

Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Geline servet değerinde altın takıldı! Cam kutuda getirildi 1

Alişan'ın sahne aldığı düğündeki altınlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Burak Bulut eşi Eda Sakız'a adeta servet değerinde takı taktı.

Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Geline servet değerinde altın takıldı! Cam kutuda getirildi 2

Geline takılan altınlar cam kutuda taşındı. Düğündeki o görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Geline servet değerinde altın takıldı! Cam kutuda getirildi 3

Ünlü şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Geline servet değerinde altın takıldı! Cam kutuda getirildi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrem Derici DJ sevgilisiyle evleniyor! Romantik evlilik teklifi gündemdeİrem Derici DJ sevgilisiyle evleniyor! Romantik evlilik teklifi gündemde
Depremde ikiz yeğenlerini kaybetmişti! İclal Aydın’a bir acı haber daha Depremde ikiz yeğenlerini kaybetmişti! İclal Aydın’a bir acı haber daha

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Trump duyurmuştu! Washington sokaklarına indiler

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Robin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe sözleri

Robin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe sözleri

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.