Servetiyle gündemden düşmüyor! Burak Özçivit garajına yeni otomobil ekledi! Değeri dudak uçuklattı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Magazin dünyasının en çok merak ettiği çift servetleriyle gündemden düşmüyor.

Gayrimenkul zengini olan Burak Özçivit, bu kez yeni aracıyla adından söz ettirdi. Spor araba tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, garajına yeni bir araç daha ekledi.

Burak Özçivit'in 33 milyon TL değerinde özel üretim bir Rolls-Royce Cabrio aldığı iddia edildi. Ünlü isim son olarak 35 milyon lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla görüntülenmişti.