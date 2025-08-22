MAGAZİN

Servetiyle gündemden düşmüyor! Burak Özçivit garajına yeni otomobil ekledi! Değeri dudak uçuklattı

Son dönemde başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinden ayrılığıyla gündeme gelen Burak Özçivit şimdi de yeni aracıyla gündem oldu. Diziden bölüm başı 4 milyon TL istediği için ayrılan Özçivit garajına yeni otomobil ekledi. Ünlü ismin yeni otomobilinin değeri dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.

Servetiyle gündemden düşmüyor! Burak Özçivit garajına yeni otomobil ekledi! Değeri dudak uçuklattı 1

Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Magazin dünyasının en çok merak ettiği çift servetleriyle gündemden düşmüyor.

Servetiyle gündemden düşmüyor! Burak Özçivit garajına yeni otomobil ekledi! Değeri dudak uçuklattı 2

Gayrimenkul zengini olan Burak Özçivit, bu kez yeni aracıyla adından söz ettirdi. Spor araba tutkusuyla bilinen Burak Özçivit, garajına yeni bir araç daha ekledi.

Servetiyle gündemden düşmüyor! Burak Özçivit garajına yeni otomobil ekledi! Değeri dudak uçuklattı 3

Burak Özçivit'in 33 milyon TL değerinde özel üretim bir Rolls-Royce Cabrio aldığı iddia edildi. Ünlü isim son olarak 35 milyon lira değerindeki Porsche GT3 marka aracıyla görüntülenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
