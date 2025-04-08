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Sessiz sedasız ayrılmışlardı! Yasemin Kay Allen eski FBI ajanı sevgilisiyle yeniden barıştı

Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı olay olan ünlü isim sessiz sedasız ayrıldığı eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeniden barıştı.

Sessiz sedasız ayrılmışlardı! Yasemin Kay Allen eski FBI ajanı sevgilisiyle yeniden barıştı
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen her adımıyla adeta olay oluyor.

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Ancak ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

Instagram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen Erdal Kaya ile Yasemin Allen sürpriz bir şekilde Amerika'da buluştu.

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ŞAŞIRTAN HAMLE

Erdal Kaya ile Yasemin Kay Allen için 'Yeniden barıştılar mı?' sorusu akıllarda yer alırken ünlü oyuncudan sürpriz hamle geldi.

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Instagram hesabından New York'ta olduğunu duyuran Allen, Erdal Kaya ile el ele fotoğrafını paylaştı.

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