Sessiz sedasız boşanmıştı! Eski oryantal Asena 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı'nda!

2017 yılında Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran oryantal Asena, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

Asena, boşanmanın ardından 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Boşandığı eşinin adının baş harflerini taşıyan Almanya plakalı lüks aracıyla objektife yansıyan ünlü oryantal, 40 milyon lira değerindeki aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

Ünlü isim; "Plakada onun baş harfleri var ama bu benim aracım. İsteyene gösteririm, ruhsatta benim adım yazıyor." dedi.

Boşanmayla ilgili sorular karşısında "Vatana millete hayırlı olsun" diye espri yapan Asena, sahnelere döneceğini açıkladı.