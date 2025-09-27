MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sessiz sedasız boşanmıştı! Eski oryantal Asena 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı'nda!

Bir döneme danslarıyla damgasını vuran eski oryantal Asena şimdilerde özel hayatıyla gündemde. 2017 yılında Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran Asena boşanma haberiyle magazin manşetlerindeki yerini aldı. Eski oryantal sessiz sedasız eşinden boşandı.

Sessiz sedasız boşanmıştı! Eski oryantal Asena 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı'nda!
Öznur Yaslı İkier

2017 yılında Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran oryantal Asena, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

Asena, boşanmanın ardından 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Boşandığı eşinin adının baş harflerini taşıyan Almanya plakalı lüks aracıyla objektife yansıyan ünlü oryantal, 40 milyon lira değerindeki aracın kendisine ait olduğunu söyledi.

Sessiz sedasız boşanmıştı! Eski oryantal Asena 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı nda! 1

Ünlü isim; "Plakada onun baş harfleri var ama bu benim aracım. İsteyene gösteririm, ruhsatta benim adım yazıyor." dedi.

Sessiz sedasız boşanmıştı! Eski oryantal Asena 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı nda! 2

Boşanmayla ilgili sorular karşısında "Vatana millete hayırlı olsun" diye espri yapan Asena, sahnelere döneceğini açıkladı.

Sessiz sedasız boşanmıştı! Eski oryantal Asena 40 milyonluk lüks aracıyla Nişantaşı nda! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...' Son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...'
Doğumdan sadece 8 gün sonra... Görenler şaştı kaldıDoğumdan sadece 8 gün sonra... Görenler şaştı kaldı

Anahtar Kelimeler:
asena
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.