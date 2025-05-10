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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan evlilik yıl dönümüne özel kareler

Kısa bir süre önce anne olan Melisa Aslı Pamuk, futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Sessiz sedasız evlenen ünlü çift daha önce paylaşmadığı nikah fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan evlilik yıl dönümüne özel kareler
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak 2025'te ilk kez anne oldu.

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Oğullarına Mylan adını veren ve kısa bir süre önce ilk kez yüzünü gösteren ünlü çiftten Pamuk, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

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İLK KEZ PAYLAŞTI

2011 Türkiye Güzeli, daha önce paylaşmadığı nikah fotoğraflarını ilk kez gösterdi.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk, paylaşımına "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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