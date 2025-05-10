Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan evlilik yıl dönümüne özel kareler

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren Melisa Aslı Pamuk, 29 Ocak 2025'te ilk kez anne oldu.

Oğullarına Mylan adını veren ve kısa bir süre önce ilk kez yüzünü gösteren ünlü çiftten Pamuk, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

İLK KEZ PAYLAŞTI

2011 Türkiye Güzeli, daha önce paylaşmadığı nikah fotoğraflarını ilk kez gösterdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk, paylaşımına "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.