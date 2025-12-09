MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sessiz sedasız evlenmişti! Yıldız Asyalı aylardır gördüğü şiddeti anlattı! 'Terastan itmeye kalktı'

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan müzisyen ve oyuncu Yıldız Asyalı geçtiğimiz aylarda iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. 3. kez evlenen ünlü isim eşinden aylardır şiddet gördüğünü açıkladı.

Sessiz sedasız evlenmişti! Yıldız Asyalı aylardır gördüğü şiddeti anlattı! 'Terastan itmeye kalktı'
Öznur Yaslı İkier

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle şöhreti yakalayan Yıldız Asyalı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sessiz sedasız evlenmişti! Yıldız Asyalı aylardır gördüğü şiddeti anlattı! Terastan itmeye kalktı 1

Oyunculuğu bırakan Yıldız Asyalı geçtiğimiz aylarda 3. kez nikah masasına oturmuş ve iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle sessiz sedasız nikah kıymıştı.

Sessiz sedasız evlenmişti! Yıldız Asyalı aylardır gördüğü şiddeti anlattı! Terastan itmeye kalktı 2

Henüz 6 ay önce evlenen Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıkladı ve yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını "Kocam tarafından darp edildim" notuyla paylaştı.

Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci ise bu iddiaların ardından; ''Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Sessiz sedasız evlenmişti! Yıldız Asyalı aylardır gördüğü şiddeti anlattı! Terastan itmeye kalktı 3

Yıldız Asyalı Ekol Tv'den gazeteci Melisa Yasemin'e açıklamalarda bulundu. Asyalı “Altı aylık evliliğim boyunca çok sayıda hakaret ve ardından şiddete dönüşen durumlar yaşadım. Susmak istemedim. Bugüne kadar sustum çünkü tehdit ediliyordum. En son ki durumda dedim ki bu iş bitsin. Terastan itmeye kalktı aşağıya kaçtım. Defalarca sahilde iş arkadaşlarımın ve çocuklarımın yanında hem hakaret, hem manipülasyon gibi davranışlarda bulundu. Parmağındaki yüzükle yüzüme vurdu. Uyuduğum sırada evime girip ne varsa her şeyi parçaladı.” dedi.

Sessiz sedasız evlenmişti! Yıldız Asyalı aylardır gördüğü şiddeti anlattı! Terastan itmeye kalktı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizinin fişi çekildi! Star Tv kararını verdiFenomen dizinin fişi çekildi! Star Tv kararını verdi
Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendiBüyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Asyalı hayat bilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.