Sessiz sedasız evlenmişti! Yıldız Asyalı aylardır gördüğü şiddeti anlattı! 'Terastan itmeye kalktı'

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle şöhreti yakalayan Yıldız Asyalı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Oyunculuğu bırakan Yıldız Asyalı geçtiğimiz aylarda 3. kez nikah masasına oturmuş ve iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle sessiz sedasız nikah kıymıştı.

Henüz 6 ay önce evlenen Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıkladı ve yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını "Kocam tarafından darp edildim" notuyla paylaştı.

Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci ise bu iddiaların ardından; ''Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Yıldız Asyalı Ekol Tv'den gazeteci Melisa Yasemin'e açıklamalarda bulundu. Asyalı “Altı aylık evliliğim boyunca çok sayıda hakaret ve ardından şiddete dönüşen durumlar yaşadım. Susmak istemedim. Bugüne kadar sustum çünkü tehdit ediliyordum. En son ki durumda dedim ki bu iş bitsin. Terastan itmeye kalktı aşağıya kaçtım. Defalarca sahilde iş arkadaşlarımın ve çocuklarımın yanında hem hakaret, hem manipülasyon gibi davranışlarda bulundu. Parmağındaki yüzükle yüzüme vurdu. Uyuduğum sırada evime girip ne varsa her şeyi parçaladı.” dedi.