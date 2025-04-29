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Sessiz sedasız yayından kaldırılmıştı! Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yeniden başlıyor

Atv ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bir süredir ekrana gelmiyordu. Kardelenler dizisi yayınlanmaya başlanınca yeni bölümleri iptal edilen Kim Milyoner Olmak İster için yeni fragman yayınlandı. Efsane yarışma yeniden başlıyor...

Sessiz sedasız yayından kaldırılmıştı! Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster yeniden başlıyor
Öznur Yaslı İkier

Atv ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bir süredir ekrana gelmiyordu.

Cuma ve pazar akşamları yayınlanan efsane yarışma yeni dizilerine ekranla gelmesiyle birlikte sessiz sedasız yayından kaldırıldı.

Cuma akşamları Can Borcu'nun, pazar akşamı ise Kardelenler'in yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleri iptal edildi.

MİLYONER 2

EKRANA GERİ DÖNÜYOR

Efsane program için beklenen yeni fragman geldi. Kardelenler dizisinin final yapmasıyla birlikte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümleri yayınlanmaya başlayacak.

MİLYONER 3

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 4 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

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Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
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