Setlere dönecekti ama dizi başlamadan ayrılmışı! Gülben Ergen müjdeyi verdi

Son dönemde toplumsal olaylara gösterdiği tepkiler, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Gülben Ergen yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini vermiş ancak proje daha başlamadan veda etmişti. Gülben Ergen setlere dönme sinyalini bir kez daha verdi.

Öznur Yaslı İkier

Her açıklaması, her adımı ve her paylaşımı adeta olay olan Gülben Ergen geçtiğimiz aylarda, yıllar sonra setlere geri döneceğinin müjdesini vermişti.

'Piyasa' dizisiyle ekrana dönmeyi planlayan Gülben Ergen daha proje başlamadan zamanlama sorunu nedeniyle ekipten ayrılmıştı.

Geçmişte Dadı başta olmak üzere Fırat, Marziye, Gönül ve Hürrem Sultan gibi unutulmaz projelerde yer alan ünlü isim, gelen dizi ve film projelerine bir kez daha sıcak baktığını dile getirdi.

MÜJDEYİ VERDİ

Gülben Ergen; ''Evet, artık o çağrıyı yapabilirim. Set demek bir ömür demek… Haftada 4 gün, 5 gün, 6 gün… Hele o başrolü oynayan arkadaşlarımız belki de haftada 6 gün… Ama artık setlerde olabilirim. Aklımda bir toprak hikâyesi var. Ama bütçeler çok yükseldi. Mardin’ler, Diyarbakır’larda, yörelerde toplumsal olaylara değinen benim o Marziya geçmişimle de barışan.'' ifadelerini kullandı.

